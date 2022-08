Thai Cave Rescue: le foto della serie Netflix in arrivo il 22 settembre

Nel 2018, 12 compagni della stessa squadra di calcio decidono di trascorrere un pomeriggio con il loro allenatore esplorando le grotte di Tham Luang nel nord della Thailandia. Quando forti piogge allagano le grotte intrappolandoli all’interno, ciò che doveva essere una divertente escursione si trasforma in una gigantesca missione internazionale di salvataggio, che ha ipnotizzato il mondo. Ora questa straordinaria storia prende vita in Thai Cave Rescue – Salvati dalla grotta attraverso le prospettive inedite dei ragazzi al centro della missione. Netflix ha collaborato con registi in Thailandia e in tutto il mondo a questa nuova serie, che debutterà per il pubblico mondiale il 22 settembre 2022: ecco le foto ufficiali della serie.

Girata interamente in Thailandia, la serie include prospettive inedite dei giovani giocatori di una squadra di calcio locale e le loro esperienze al limite della resistenza umana, così come quelle delle loro famiglie e del vasto team internazionale che ha partecipato al salvataggio. Ideata da Michael Russell Gunn (Billions, Designated Survivor) e Dana Ledoux Miller (Designated Survivor, Narcos), la miniserie di sei episodi diretta da Baz Poonpiriya (One for the Road, Bad Genius) e Kevin Tancharoen (The Brothers Sun, The Book of Boba Fett, Warrior) presenta una versione drammatizzata dell’incredibile operazione di salvataggio che ha tenuto il mondo col fiato sospeso nel 2018.

Entrambi i registi rivestono anche il ruolo di produttori esecutivi al fianco di Jon M. Chu (Sognando a New York – In the Heights, Crazy & Rich, G.I. Joe – La vendetta) per Electric Somewhere; John Penotti (Crazy & Rich) per SK Global Entertainment; John Logan Pierson (Spenser Confidential, Boston – Caccia all’uomo, Prova a sfidarmi); Lance Johnson (Equipaggio zero, The Equalizer – Il vendicatore); e Tim Coddington (Mulan, Crazy & Rich, Marco Polo).

Abbiamo iniziato a scrivere la serie all’inizio dei lockdown per il COVID-19 negli Stati Uniti. È stato particolarmente confortante raccontare una storia che ricorda in maniera struggente che anche se le differenze di lingua, credo o status socio-economico spesso ci distinguono, la speranza e la resilienza dello spirito umano sono universali. In fondo siamo tutti alla mercé della natura.

sostiene la coshowrunner, cosceneggiatrice e produttrice esecutiva Dana Ledoux Miller.

Il cast di Thai Cave Rescue – Salvati dalla grotta include vari attori thailandesi tra cui Papangkorn “Beam” Lerkchaleampote nei panni dell’allenatore Eak, Thaneth “Ek” Warakulnukroh nei panni del governatore di Chiang Rai (Narongsak Osottanakorn), oltre a Urassaya “Yaya” Sperbund e Manatsanun “Donut” Phanlerdwongsakul nel ruolo di Kelly e Pim, due rappresentanti fittizi dell’équipe di ingegneri idraulici e del gruppo di ranger che hanno reso possibile lo straordinario salvataggio. Anche Supakorn “Tok” Kitsuwan si unisce al cast nei panni dell’ex sommozzatore dei Navy SEAL Saman “Ja Sam” Gunan, mentre Bloom Varin interpreta un medico dell’esercito, il colonnello Bhak Loharjun.

La particolare attenzione all’autenticità è sottolineata dal casting dei dodici giocatori, interpretati dai ragazzi del luogo, mentre come nella missione reale, Thai Cave Rescue – Salvati dalla grotta ha riunito un cast di attori internazionali per i ruoli principali dell’operazione di salvataggio, tra cui Nicholas Bell nei panni di Vern Unsworth, Nicholas Farnell nei panni di John Volanthen, Christopher Stollery nei panni di Rick Stanton, Rodger Corser nei panni del dottor Richard “Harry” Harris e Damon Herriman nei panni del dottor Craig Challen.

