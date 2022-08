She-Hulk: Attorney at Law, Tatiana Maslany e Mark Ruffalo in tre divertenti spot

Marvel Entertainment ha rilasciato tre nuovi spot per She-Hulk: Attorney at Law, la serie tv in arrivo su Disney+ da domani, 18 agosto.

Oggi vi presentiamo tre nuovi contenuti video dedicati a She-Hulk: Attorney at Law, la nuova serie in arrivo su Disney+ a partire da domani, 18 agosto. Si tratta di tre diversi spot: il primo è piuttosto classico come impostazione meglio gli altri due sono decisamente più simpatici e originali.

Si passa dalla rodata formula del concept in poche parole (in cui Tatiana Maslany e Mark Ruffalo raccontano le basi in appena quindi secondi) a un buffo video in cui vediamo il promo televisivo “professionale” di Jennifer Walters in quanto avvocato, nello stile caratteristico dei video promozionali di questo tipo, alla Saul Goodman.

La nuova serie Marvel Studios She-Hulk: Attorney at Law segue le vicende di Jennifer Walters (Tatiana Maslany), un’avvocata specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani, mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri.

I nove episodi della serie comedy vedono la partecipazione di numerosi veterani del MCU, tra cui Mark Ruffalo nei panni di Smart Hulk, Tim Roth in quelli di Emil Blonsky/Abominio e Benedict Wong in quelli di Wong, oltre a Jameela Jamil, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry.

Leggi anche: