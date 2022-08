Punta Bianca: il promontorio siciliano diventa riserva naturale

Un luogo paradisiaco tra Agrigento e Palma di Montechiaro, bagnato dal mare d’Africa. Si tratta del promontorio siciliano di Punta Bianca, inserito nel Piano regionale come riserva naturale protetta. Punta Bianca, Monte Grande e Scoglio Patella sono stati nominati una riserva naturale orientata. A renderlo noto sono il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè e l’associazione Mareamico della delegazione di Agrigento.

Abbiamo voluto dare un impulso definitivo alla procedura per porre sotto tutela un’altra preziosa porzione della nostra terra. Era un impegno che avevo assunto durante una mia visita nell’Agrigentino. L’obiettivo è quello di consentirne una valorizzazione sostenibile anche se non ingessata. Per i Comuni interessati sarà una nuova opportunità di sviluppo, nel rispetto del paesaggio.