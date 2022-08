Offerte Amazon: Dying Light 2 Stay Human per PS5 disponibile al minimo storico

Dying Light 2: Stay Human viene proposto su Amazon nella sua versione per PS5 al minimo storico che si sia mai visto per la piattaforma.

Le offerte di Amazon permettono di acquistare il videogioco Dying Light 2: Stay Human a un prezzo che risulta nettamente scontato, considerando infatti che si parla nello specifico del minimo storico per la nota piattaforma di E-Commerce, almeno avendo a che fare con la versione per PS5 che viene proposta agli utenti.

Il titolo può essere acquistato accedendo alla pagina ufficiale su Amazon attraverso il link che trovate in testa all’articolo, il quale permette di fruire dell’ottimo sconto che riguarda la versione PS5 prima che questo scada, e approfittando quindi dell’attuale minimo storico proposto per il noto titolo survival.

Abbiamo a che fare andando nello specifico con un prezzo di solamente 31,54€ per la versione PlayStation 5 di Dying Light 2: Stay Human, con le altre che non hanno avuto a che fare con sconti così corposi, visto che si parla di una riduzione del 23% rispetto al precedente prezzo.

Il titolo in questione mette i giocatori nei panni di Aiden, un sopravvissuto pronto a fare di tutto per ritrovare quel che resta della sua famiglia in un mondo post-apocalittico assediato da vari tipi di infetti pronto a non perdonare il minimo errore.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.