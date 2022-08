Negli USA quasi un utente Android su due vorrebbe passare ad Apple

Secondo un’indagine condotta da Beyond Identity, quasi la metà degli utenti Android americani vorrebbe passare ad Apple, citando come ragioni di questa preferenza soprattutto la “maggiore privacy e sicurezza” garantita dagli iPhone.

Molti degli intervistati hanno detto di preferire l’iPhone 13 Pro Max al Samsung Galaxy S22 Ultra, ossia quello che può essere definito coma la punta di diamante dell’offerta Android negli Stati Uniti, dove molti marchi cinesi non sono presenti.

Per condurre la sua ricerca, Beyond Identity ha intervistato 1.003 americani. Sia gli utenti che già possiedono un iPhone, sia quelli che hanno un telefono Android, hanno dichiarato di considerare l’iPhone 13 Pro Max più sicuro del Galaxy S22 Ultra (il dato supera il 70% in entrambi i gruppi).

Quanto ai servizi in Cloud: il 20% degli utenti che utilizzano iCloud Keychain hanno dichiarato di sentirsi estremamente sicuri a conservare le loro password in questo modo, mentre per Google Password Manager il dato si ferma al 13% degli intervistati. In entrambi i gruppi la fiducia per i servizi di cloud storage ottiene la maggioranza degli intervistati.

Storia simile per iCloud (il 27% degli utenti dice di sentirsi estremamente sicuro a conservare foto e dati in questo modo) e Google Drive (22% degli utenti).