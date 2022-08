Fabian going to the dogs: trailer del film in sala dal 18 agosto

Del film di Domink Graf Fabian going to the dogs, nominato all'Orso d'Oro e in uscita domani nelle sale italiane, vi presentiamo il trailer ufficiale.

Il film, distribuito da PFA Films e RS Productions, vede nel cast Tom Schilling, Saskia Rosendhal e Albrecht Schuch.

Questa la sinossi:

Berlino, 1931. Durante il giorno, Jakob Fabian lavora nel dipartimento pubblicitario di una fabbrica di sigarette, mentre la notte passa il suo tempo tra locali, bordelli e atelier di artisti con il suo facoltoso amico Labude. Quando Fabian incontra Cornelia, una donna incredibilmente sicura di sé, riesce per un momento a mettere da parte la sua visione pessimistica del mondo. Si innamora, ma la felicità non dura. Viene licenziato, mentre Cornelia riesce a sfondare come attrice, venerata da stuoli di ammiratori e dal suo stesso produttore. Una situazione che Fabian trova insopportabile. Eppure, non è solo il suo mondo che sta cadendo a pezzi…

