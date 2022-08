Dipendente Apple diventa virale su TikTok, l’azienda minaccia di licenziarla

Una dipendente di Apple rischia di perdere il posto di lavoro dopo che un suo video pubblicato su TikTok è diventato estremamente virale. Curiosamente, il contenuto del video non è né controverso né passibile di mettere in cattiva luce Apple, semmai il contrario.

La protagonista di questa vicenda si chiama Paris Campbell ed è una dipendente di uno dei tanti centri di riparazione ufficiali di Apple. Campbell nel suo tempo libero fa anche standup comedy, motivo per cui sui social ha un discreto seguito: solamente su TikTok ha oltre 400mila follower.

Sfruttando una funzione che consente di rispondere ai video pubblicati dagli altri utenti, la dipendente aveva fornito alcuni preziosi consigli ad una ragazza a cui era stato rubato il suo iPhone e che era finita vittima di un maldestro tentativo di estorsione. “Senza le tue password, il tuo iPhone è completamente inutile per loro”, aveva spiegato la Campbell. Nel video non si era apertamente identificata come una dipendente di Apple, limitandosi a dire che “lavorava per una certa azienda a cui piace parlare di frutta”, ammiccando alla mela morsicata del logo.

Ma poco importa, perché qualche settimana dopo è stata contattata da una manager dell’azienda che le ha intimato di cancellare il video pubblicato, pena l’incorrere in gravi conseguenze, incluso il suo licenziamento. Paris Campbell non soltanto si è rifiutata di cancellare il video, ma ne ha pubblicato anche un secondo dall’eloquente titolo “Dear Apple” con l’obiettivo di raccontare la sua disavventura.

“Ho letto attentamente il mio contratto e non c’è scritto da nessuna parte che non posso dire di lavorare per Apple sui social”, ha detto la dipendente nel suo ultimo video.

La storia ha ottenuto ancora più visibilità del precedente video ed è stata trattata da diversi media americani, incluso The Verge.