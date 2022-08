Xbox Game Pass agosto 2022: annunciati i giochi gratis della seconda metà del mese

Microsoft ha annunciato i giochi gratis di agosto 2022 dell’Xbox Game Pass, ossia quelli che arriveranno a partire dalla seconda metà del mese e che andranno ad aggiungersi alla selezione di titoli già presenti in catalogo. Si tratta di un’elenco molto ricco che include alcuni titoli già confermati, oltre ad una gradita sorpresa.

Ecco l’elenco dei nuovi giochi di Xbox Game Pass per la seconda metà di agosto 2022:

Coffee Talk (Cloud, Console e PC) – 16 agosto

Midnight Fight Express (Cloud, Console e PC) – 23 agosto

Exapunks (PC) – 25 agosto

Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition (Console e PC) – 25 agosto

Commandos 3 – HD Remaster (Cloud, Console e PC) – 30 agosto

Immortality (Cloud, PC e Xbox Series X|S) – 30 agosto

Immortals Fenyx Rising (Cloud, Console e PC) – 30 agosto

Tinykin (Console and PC) – 30 agosto

Come anticipato dal leak dei giorni scorsi, il nuovo elenco dei titoli in arrivo su Xbox Game Pass include l’apprezzato Immortals Fenyx Rising, l’RPG open world di Ubisoft che si ispira sotto tanti punti di vista all’acclamato The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Tra i titoli degni di nota, troviamo anche Immortality, il nuovo gioco investigativo di Sam Barlow, l’autore di Her Story, insieme al nuovo picchiaduro Midnight Fight Express che offre un’esperienza divertente ed appassionante.

Davvero interessante anche l’aggiunta di Coffee Talk, l’apprezzata produzione di Toge Production e l’unica vera sorpresa di questa selezione. Si tratta di una particolare visual novel ambientata in una Seattle alternativa ed in stile fantasy. Nel gioco dovremo ascoltare i problemi degli altri cittadini, servendo loro una bevanda calda.