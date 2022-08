Untold: La regata del secolo, trailer del documentario Netflix

La serie antologica di documentari sportivi targata Netflix e racchiusa sotto l’etichetta Untold continua con la seconda stagione: mentre oggi si rende disponibile l’episodio La fidanzata inesistente (sul campione di football americano Manti Te’) ecco l’inedito trailer de Untold: La regata del secolo, in arrivo il 6 settembre.

Cronaca dell’emozionante Coppa America del 1983, “La regata del secolo” è una classica storia di rivincita degli sfavoriti e ripercorre la vicenda dello scalcinato gruppo di australiani che fanno squadra per spodestare il New York Yacht Club, ponendo così fine alla più lunga serie di vittorie consecutive della storia (132 anni!) nella più prestigiosa competizione velica del mondo. I membri principali degli equipaggi statunitensi e australiani del 1983 rilasciano interviste e condividono l’esperienza vissuta durante questa epocale impresa per la vittoria.

La serie acclamata dalla critica torna con Untold Volume 2, una docuserie di quattro episodi che ancora una volta presenta una prospettiva inedita su epici eventi del mondo dello sport. Dal football americano al basket, passando per lo streetball e la vela, queste sono storie completamente inedite. Al suo debutto settimanale, ogni nuovo episodio parte da un momento cruciale per poi approfondire gli eventi andando oltre i titoli in prima pagina, come raccontano i testimoni diretti che rivelano la risolutezza, la resilienza, le delusioni, i trionfi, la violenza, la comicità e il pathos che trascendono lo sforzo fisico. Che si tratti della storia inedita della relazione online della star del football americano Manti Te’o, dell’arbitro coinvolto nello scandalo delle scommesse nell’NBA, della scalata al successo di un’improbabile società che ha trasformato lo streetball in un fenomeno globale o della sorprendente sconfitta degli Stati Uniti da parte dell’Australia nella Coppa America, UNTOLD esplora la passione e la caparbietà necessarie per diventare campioni e mostra come i trionfi possano essere annullati fuori dalle competizioni. Gli episodi sono diretti da Chapman Way, Maclain Way, Ryan Duffy, Tony Vainuku, Kevin Wilson Jr. e David Terry Fine.

