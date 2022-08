Nothing Phone (1): un video rivela cosa si nasconde all’interno del telefono

Cosa si nasconde, veramente, dentro alla scocca del Nothing Phone (1)? JerryRigEverything ha smontato il telefono per raccontarcelo.

Lo youtuber JerryRigEverything si è divertito ad aprire il nuovo Nothing Phone (1) nel tentativo di scoprire cosa si nasconde all’interno dello smartphone. Il verdetto? Forse il telefono non è poi così difficile da riparare, come si pensava. Ci sono però alcuni ostacoli.

Una volta aperta la scocca, lo youtuber si è, infatti, trovato davanti a diversi pannelli sovrapposti tra loro da un insieme di colla, adesivi e viti.

I pannelli sono tutti di plastica e hanno lo scopo di nascondere i veri componenti del telefono, oltre che proteggere la cosiddetta Glyph interface, ossia il curioso sistema composto da centinaia di LED individuali e progettato con lo scopo di offrire agli utenti un sistema di notifiche davvero peculiare.

JerryRigEverything ha approvato la scelta di attaccare la maggior parte dei pannelli di plastica usando esclusivamente degli adesivi, sottolineando come in questo modo accedere ai componenti interni – come la batteria – sia tutto fuorché eccessivamente complicato.

Ovviamente l’operazione aggiunge un importante – e forse tedioso – passaggio in più nel caso si voglia procedere con le operazioni fai da te. Di positivo c’è che anche i LED dell’interfaccia sono facilmente sostituibili.