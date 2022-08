Fondo Italia Space Venture: novità per le imprese innovative

Dall’Accordo tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e CDP Venture Capital nasce il Fondo Italia Space Venture per imprese innovative.

Firmato l’Accordo tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e la CDP Venture Capital. Una convenzione che definisce la modalità di intervento del Fondo Italia Space Venture. L’Accordo prevede l’assegnazione di risorse per la gestione del Fondo Italia Space Venture a CDP Venture Capital. Una SGR partecipata al 70% dal CDP Equity e al 30% da Invitalia.

Si tratta di una dotazione di 90milioni di euro del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tale somma si aggiungerà agli ulteriori 90 milioni dati da CDP Venture Capital insieme ad altri investimenti privati. La somma alla fine arriverà a 250 milioni che Italia Space Venture investirà in nuovi progetti d’impresa nel settore spaziale e aerospaziale. Un esempio sono le attività di accelerazione e di trasferimento tecnologico.

Il Fondo darà un sostegno finanziario specifico alle aziende settoriali, colmando il ritardo della disponibilità di fondi Venture Capital. Inoltre, darà concretezza alla strategia italiana in ambito spaziale mirata a potenziare e aumentare le app “downstream” e “upstream” e l’utilizzo di dati spaziali. Un modo per offrire nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e dare crescita economica.

L’Italia Space Venture mira a essere uno strumento di sostegno per le imprese innovative spaziali e aerospaziali. Alcuni esempi sono spin off universitari, startup, fondi di ventur capital privati di tipo spaziale. Il Fondo è uno strumento per valutare la forza tecnologica. L’accordo prevede il contributo specializzato degli esperti messi a disposizione dall’Agenzia Spaziale Italiana e dall’Agenzia Spaziale Europea a supporto di CDP Venture Capital.