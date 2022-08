Ezra Miller ha cominciato un periodo di riabilitazione

Gli ultimi tempi sono stati particolarmente turbolenti per l’attore Ezra Miller, il cui temperamento ha fatto discutere a più riprese negli anni ma soprattutto negli scorsi mesi ha dato adito a una vera e propria preoccupazione sia di ordine pubblico (in seguito a comportamenti a rischio che gli hanno procurato anche dei fermi e degli arresti) che riguardo alle produzioni cinematografiche di cui fa parte. Sembra, tuttavia, che l’attore sia deciso a tornare sui suoi passi, almeno stando a quanto riporta il comunicato stampa a proposito appena rilasciato.

Avendo recentemente attraversato un periodo di intensa crisi, capisco ora che sto soffrendo di problemi mentali complessi e ho cominciato trattamenti stabili. Voglio scusarmi con chiunque abbia allarmato e preoccupato con la mie azioni passate. Mi sto impegnando per svolgere il lavoro necessario per tornare a una fase salutare, sicura e produttiva della mia vita.

La sua presenza, in ruoli centrali, nelle saghe di Animali Fantastici e della Justice League ha creato diversi problemi a Warner Bros.: se il suo ruolo in I Segreti di Silente, in fase di campagna marketing, è stato minimizzato, il film dedicato a The Flash è stato rimandato essendone protagonista, in attesa di capire bene come gestire la situazione.

Se il percorso riabilitativo di Miller andrà bene, il lancio del film, ora previsto per l’anno prossimo, non sarà compromesso: ancora presto per dire cosa succederà, ma naturalmente ci auguriamo andrà tutto per il meglio.

