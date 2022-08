Crystalline Resonance: Final Fantasy Piano Concert, in vendita i biglietti per la data di Milano

Crystalline Resonance:Final Fantasy, il concerto per pianoforte dedicato alla saga di Square Enix, fa tappa a Milano.I biglietti sono già disponibili per l'acquisto.

Per celebrare i 35 anni della saga, Square Enix annuncia Crystallyne Resonance: Final Fantasy, un esclusivo concerto per pianoforte dedicato all’iconico gioco di ruolo. Dopo il grande successo di Final Fantasy VII Remake Orchestra – World Tour, arriva un nuovo show itinerante che farà tappa in tutto il mondo ed in oltre 40 città.

L’unica data italiana è fissata per il 27 novembre 2022 a Milano, al Teatro Leonardo da Vinci, e i biglietti sono già disponibili per la prenotazione su Vivaticket, a questo indirizzo, al costo di € 45,76 per il settore B e € 61,36 per il settore A.

Per la prima volta in un concerto per pianoforte, verranno eseguiti brani iconici come “Heavensward” da FINAL FANTASY XIV, “Somnus” da FINAL FANTASY XV, “ To Zanarkand” da FINAL FANTASY X, “One-Winged Angel” da FINAL FANTASY VII e tanti altri ancora. Ciascun brano sarà accompagnato da una proiezione HD dei momenti più memorabili della serie Final Fantasy.

La serie Square Enix celebra proprio quest’anno il suo trentacinquesimo anniversario. Era infatti il dicembre del 1987 quando il capostipite fece il suo esordio in Giappone su Famicom (il NES in occidente), per poi arrivare negli Stati Uniti tre anni dopo.L’esclusivo concerto per pianoforte dedicato alla saga è solo uno dei tanti eventi organizzati per celebrare l’anniversario di Final Fantasy. Recentemente Square Enix ha aperto anche un sito ufficiale dedicato ai 35 anni della saga, oltre ad aver rivelato importanti novità per Final Fantasy VII con l’annuncio della seconda parte del remake.