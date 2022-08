Caldo estremo: specie marine a rischio nel Mediterraneo

Cinquanta specie marine sono state debellate per il riscaldamento globale delle acque del Mediterraneo. Le alte temperature minacciano ancora la biodiversità.

16—Ago—2022 / 9:08 AM

Ben 50 specie marine sono state decimate dal surriscaldamento delle acque del Mediterraneo. La biodiversità è minacciata dalle alte temperature. Il termometro al largo delle coste italiane riporta cinque gradi in più rispetto al 2021. L’estate del 2022 è un’estate da caldo record in tutti i sensi. Tale impatto influisce negativamente su persone ed ecosistemi, ma anche sulla biodiversità delle specie marine.

A causa dell’aumento delle temperature del Mediterraneo, almeno 50 specie marine si sono ridotte in modo drastico. Ciò potrebbe succedere ancora e in modo peggiore. Luglio ha registrato temperature molto più alte del 2021. In Spagna, a Cabo del Gata, si sono sfiorati i 28 gradi. Nelle vicinanze di Nizza l’acqua è arrivata addirittura a 29,2 gradi.

Si tratta del record assoluto almeno dal 1994 e molto probabilmente anche da prima. L’oceano e il mare sono come spugne per il calore.

Jean-Pierre Gattuso, oceanografo

Le ondate di calore intense hanno superato quelle del periodo 2015-2019. È avvenuta la scomparsa di numerose specie marine come la pianta acquatica Posidonia oceanica. Ciò potrebbe accadere di nuovo e in modo più grave.

I repentini cambiamenti climatici hanno effetti devastanti sulla Terra, ma anche sulle specie marine. Al riscaldamento globale vanno aggiunti anche la pesca e l’inquinamento da plastica. Per creare soluzioni al cambiamento climatico, si devono prendere quindi in considerazione anche i danni provocati agli oceani.