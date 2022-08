Cambiamento climatico: in Australia nuova legge per combatterne gli effetti

Il neo premier australiano eletto Anthony Albanese, nonché leader laburista ha portato in Parlamento una sferzata ecologista e progressista. Un programma attento alla lotta ai cambiamenti climatici e ai diritti civili. Inoltre, Albanese ha strappato il potere ai conservatori, dopo nove anni di governo. Il 4 agosto 2022 il Parlamento australiano ha approvato la legge più ambiziosa del clima che possa esistere.

Formalizza l’impegno dell’Australia di ridurre le emissioni di gas serra del 43% al di sotto dei livelli del 2005 entro il 2030 e metterà l’Australia sulla buona strada per raggiungere emissioni net zero entro il 2050. Abbiamo una chance per porre fine alle guerre per il clima, per la prima volta nella storia abbiamo un governo in grado di affrontare i cambiamenti climatici seriamente.