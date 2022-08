Awoved in sviluppo con Unreal Ungine 5? Spunta un altro indizio

Obsidian Entertainment potrebbe star sviluppando Avowed con Unreal Engine 5, in base ad un indizio emerso dal curriculum di uno sviluppatore. Nello specifico, il cv in questione, che potete visionare nel tweet qui sotto, cita chiaramente Unreal Engine 5 e altri tool proprietari nella descrizione.

(FYI) Avowed looks to be developed on Unreal Engine 5

Source:https://t.co/cTdfCvgnLU

Credit to Xboxer_China for the find 👏 pic.twitter.com/mBylGccROm

— Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84) August 16, 2022