Apple vuole tappezzare di pubblicità il tuo iPhone. Oggi le inserzioni vengono mostrate esclusivamente all’interno dell’AppStore, ma gli spazi dedicati alle inserzioni verranno presto aumentati.

In futuro – lo rivela un report del giornalista Mark Gurman -, Apple mostrerà delle inserzioni pubblicitarie anche sulle app Mappe, Books e Podcast. Apple – continua il giornalista di Bloomberg – avrebbe già condotto dei test interni, con risultati incoraggianti. Una delle idee prese in considerazione prevede che i proprietari degli esercizi commerciali – come negozi e ristoranti – possano pubblicizzare le loro attività sull’app.

Si tratterebbe di pubblicità molto simili a quelli già introdotte nell’AppStore, dove i developer possono pagare per far sì che Apple suggerisca le loro applicazioni quando l’utente sta cercando delle parole chiavi precise (come ‘giochi’, ‘puzzle’ e via dicendo).

In modo simile, i creatori di podcast potranno promuovere i loro progetti sull’applicazione dedicata ai contenuti audio e le case editrici potranno pubblicizzare i loro ultimi libri sull’app Books. Insomma, Apple non vi farà vedere delle pubblicità di pneumatici o friggitrici ad aria quando usate le sue app, ma si parla di inserzioni poco invasive e potenzialmente effettivamente utili per l’utente.

Tutto qua? Forse no: Gurman parla anche della possibilità di mostrare pubblicità all’interno della sezione download e Today. Inoltre, inseguendo il modello lanciato da Netflix e Disney+, le interruzioni pubblicitarie potrebbero arrivare anche su Apple TV+.