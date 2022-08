Mete più ricercate dagli italiani per il lavoro, ecco la classifica

Indeed, noto motore di ricerca per offerte di lavoro ha fatto uno studio per comprendere come siano cambiate le scelte di lavoro italiane. Prendendo in esame 21 paesi ha scoperto che tra le mete scelte per lavoro ci siano Paesi ad altro reddito. Purtroppo, l’Italia non è fra i primi dieci posti. Insomma, le persone hanno ripreso a cercare occupazione all’estero. C’è stato un netto aumento rispetto al periodo della pandemia. I lavori più gettonati sono gestione, information design, sviluppo software.

Le persone in cerca di lavoro in Europa sono sempre più propense a lavorare in altri Paesi. Quelli ad alto reddito esercitano una capacità attrattiva maggiore sulle persone in cerca di occupazione. Ugualmente, i Paesi che hanno registrato i più rapidi tassi di crescita delle offerte di lavoro sul nostro portale hanno scalato la classifica negli ultimi due anni. Non è certo una novità che gli italiani si spostino per lavoro. Ma è vero che le imprese italiane si troveranno sempre più a competere per i talenti in un mercato globale in cui i confini tradizionali sono caduti, soprattutto in quei lavori con retribuzioni più alte e che possono essere svolti a distanza. Molti datori di lavoro si stanno già attrezzando per assumere dall’estero per fare fronte ai numerosi posti vacanti. Una grande opportunità anche in ottica di inclusione.

Pawel Adrjan, economista e responsabile delle attività di ricerca di Indeed per l’area Emea

Ecco i Paesi preferiti dagli Italiani per trovare lavoro. L’Italia è al 14esimo posto.