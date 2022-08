Modigliani: Johnny Depp dirigerà il film prodotto da Al Pacino

A distanza di 25 anni dalla sua ultima regia, il popolare interprete Johnny Depp ritorna a lavorare dietro la macchina da presa, e questa volta lo fa per un film sul pittore Amedeo Modigliani, che sarà prodotto dall’altrettanto iconico Al Pacino.

Secondo quanto rivelato dal The Hollywood Reporter, il film su Modigliani che sarà diretto da Johnny Depp inizierà con le riprese nella primavera del 2023 in Europa. Si tratta di un ritorno alla regia per Depp, dopo che nel 1997 l’attore ha diretto il lungometraggio intitolato Il Coraggioso, con protagonista Marlon Brando.

Alla produzione del film su Modigliani ci sarà anche Barry Navidi, che ha già lavorato a Il Mercate di Venezia (2004) con protagonista lo stesso Al Pacino. A lavorare sul soggetto c’è Dennis McIntyre, per una sceneggiatura ad opera di Jerzy e Mary Kromolowski.

Secondo quanto riportato, la sinossi del film su Modigliani è la seguente:

Il pittore e scultore italiano, Amedeo Modigliani, si ritrova a vivere un fallimento commerciale che lo porterà a trascorrere 48 ore che diventeranno decisive per la sua vita.

Non è ancora stato chiarto se Johnny Depp vestirà anche i panno del protagonista.