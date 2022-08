Intelligenza emozionale: 5 segnali indicano empatia

Si parla spesso di intelligenza emotiva, questa può contribuire a una vita migliore. Ecco come si fa a riconoscerla e i 5 segnali per vedere se sei più empatico.

Cosa si intende per intelligenza emotiva? Si tratta della capacità di percezione, analisi e valutazione delle proprie emozioni e di quelle altrui. Se si riesce ad avere una buona intelligenza emotiva, allora si può migliorare la qualità della vita. Un’alta intelligenza emotiva migliora anche relazioni interpersonali, la comunicazione, riduce fattori di stress e ansia.

Ecco i 5 segnali che dimostrano che sei più empatico di quanto tu pensi.

Chiedi consigli, non feedback

Apprezzi i feedback negativi

Lodi spesso altre persone

Ammetti i tuoi errori

Salti le chiacchiere superficiali

La maggior parte della gente non ama i feedback negativi, ma le persone che hanno un’elevate intelligenza emotiva apprezzano i feedback negativi. Così possono cercare di migliorare se stessi. Chi è emotivamente intelligente, inoltre, sa che ciò che vuole o di cui necessita, non è altro che ciò che può dare alle persone. Ad esempio, un semplice “grazie”.

Da considerare anche che quando il feedback è richiesto invece che spontaneo, allora è troppo vago. Per richiedere un consiglio, invece si fornirebbe il 34% in più di aree di miglioramento e il 56% in più di modi per migliorare. Le persone emotivamente intelligenti quindi sanno come chiedere un consiglio, ed è meglio che chiedere un semplice feedback. Le persone con intelligenza emotiva si accorgono quando una persona è vulnerabile e ammette un errore. Un modo per permettere a un’altra persona di fare la stessa cosa, così si instaurerà maggiore fiducia e sincerità.

Uno studio, inoltre, ha attestato che una conversazione imbarazzante e scomoda tende a creare maggior legame fra due persone. Persone emotivamente intelligenti capiscono che più è profonda la conversazione, più è probabile che i due creino un rapporto più intenso.