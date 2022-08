Forestazione 2.0: innovazione green in Calabria e Basilicata

La Calabria è una regione davvero ricca di verde e la più capace a unire preservazione della natura con opportunità di lavoro green. È anche la regione che ha effettuato sorprendenti opere di rimboschimento e sicurezza del territorio. Il territorio calabrese è stato individuato tra le 50 mete da visitare al mondo dal New York Times. Il luogo dove si respira l’aria più pulita di Europa.

Ecco però che è anche valorizzata da due progetti Tech4You e Calabria Forest Project. Questi riguardano lo sviluppo di nuove tecnologie per lottare contro il cambiamento climatico e migliorare il benessere umano. Anche però per controllare l’assorbimento di CO2 dei boschi e ridurre l’inquinamento. Il primo progetto è sviluppato tra Università della Calabria e della Basilicata, il secondo ideato da Ntt Data e Calabria Verde.

Essi sono, inoltre, una conferma della buona gestione delle foreste e capacità di fare rete investendo sulla cooperazione di differenti soggetti regionali. Il tutto portando a risultati eccellenti. Ecco che si deve comprendere che le risorse destinate alla forestazione non sono una spesa inutile. Semmai un investimento importante per le comunità di oggi e quelle future.

Piantare nuovi alberi è importante per la salvaguardia del territorio, ma anche per far comunicare aree urbane e non, con benefici su ambiente e persone. Si ha anche necessità di creare un settore forestale regionale che guardi all’avvenire, facendo un ricambio generazionale per avere manodopera più giovane e qualificata professionalmente. Saranno utili investimenti, energie, convergenze, investimenti che facciano arrivare a ottenere importanti risultati. Lavorare insieme quindi per progetti venturi.