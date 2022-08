Adolescenti: i tentativi di suicidio con farmaci sono in aumento

È stata la fondazione Tox Info Suisse a registrare un incremento davvero importante di tentativi di suicidio tra adolescenti. Pare che il numero sia raddoppiato soprattutto fra gli under 15. Nei primi tre mesi del 2021 le consultazioni associate ai tentativi di suicidio fatte al numero d’emergenza 145 è cresciuto del 70%. Si attesta tale dato facendo un confronto con il 2016-2020.

Per Tox Info i giovani usano spesso analgesici di facile reperibilità in farmacia come paracetamolo e ibuprofene. Le intossicazioni da paracetamolo sono portatrici di insufficienza epatica, se non curate. Si consiglia di fare spesso un ricovero. I contatti sociali a causa del Coronavirus sono molto diminuiti. Un fatto che ha gravato su bambini e adolescenti. I tentativi di suicidio sono avvenuti solo dall’autunno del 2020 e non nella primavera dello stesso anno, nel corso del primo confinamento in casa. Insomma, si sono contate 39.584 consultazioni telefoniche in totale, 100 chiamate al giorno. Secondo Tox Info Suisse il numero di visite sul sito è aumentato di un terzo.

Il 79% delle intossicazioni sono di tipo accidentale relative a bambini sotto i cinque anni. Nel 2021 la fondazione ha registrato 260 intossicazioni gravi e 13 decessi, tutti adulti. Nella maggior parte dei casi si è trattato di farmaci o sostanze stupefacenti, ma in un caso è stata fatale una pianta.