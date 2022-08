Stranger Things: Netflix mostra un video con le teorie dei fan sulla quinta stagione

Il mese scorso si concludeva Stranger Things 4, ma i fan della serie TV sono già proiettati verso la quinta stagione, tanto che la stessa piattaforma streaming Netflix ha pubblicato un video in cui ha tirato fuori le teorie degli appassionati su Stranger Things 5.

(ATTENZIONE: SPOILER SU STRANGER THINGS 4)

Ecco il video.

Questa è la descrizione del filmato:

Max è intrappolata nella mente di Vecna? Eddie tornerà in vita per vendicarsi? E quale sarà il prossimo grande avversario? La quarta stagione di Stranger Things è finita da poco, ma molte questioni sono state lasciate in sospeso, e naturalmente i fan della serie dei fratelli Duffer si sono dati da fare per costruire le loro teorie preferite. In questo video abbiamo raccolto per voi le ipotesi più gettonate.