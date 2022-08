Splatoon 3 offrirà dei bonus a chi ha già giocato a Splatoon 2

Splatoon 3 fornirà dei bonus a chi ha già giocato a Splatoon 2. La notizia proviene da un blog post pubblicato sul sito ufficiale di Nintendo dove viene specificato che Splatoon 3 donerà dei bonus a chi possiede dei dati di salvataggio relativi al secondo capitolo con l’obiettivo di rendere più veloce la progressione nel gioco.

In pratica, se avete già giocato a Splatoon 2, potrete sin da subito sbloccare tre armi, che di norma si ottengono solo al raggiungimento di un determinato livello. Inoltre, la modalità classifica sarà accessibile sin dall’inizio del gioco ed i giocatori potranno sfidare altri utenti che condividevano un livello di abilità simile in Splatoon 2. Anche il vostro rango più alto sin da subito, sempre in base al livello raggiunto nel secondo capitolo.

Ovviamente tutti questi contenuti saranno disponibili anche per chi non ha mai giocato a Splatoon 2. Semplicemente, i nuovi utenti dovranno sbloccare armi e modalità, avanzando di livello. In sostanza, l’obiettivo di questo sistema è quello garantire la presenza di sfide più equilibrate, in modo tale da permettere ai veterani della serie di non mescolarsi ai meno esperti nel competitivo.

Vi ricordiamo che Splatoon 3 sarà disponibile a partire dal 9 settembre 2022 in esclusiva su Nintendo Swicth.