Paper Girls: Kevin Smith definisce la serie “sorprendente”

Paper Girls è uscito il 29 luglio sulla piattaforma streaming Prime Video, ed il regista ed esperto nerd Kevin Smith non poteva non esimersi dal dare un parere sul nuovo contenuto dlla piattaforma streaming. Smith ha definito Paper Girls “sorprendente”.

Ecco le sue parole:

Posso dire che è una serie sorprendente. […] Qualcuno potrà dire che è un telefilm sui viaggi nel tempo, e ci sono queste quattro ragazze che girano in bici in stile Stranger Things, ma questa è l’unica similarità. […] ci sono gli incroci temporali, e ad un certo punto compare un robot. Si parla di guerre combattute nel futuro. Non avevo idea di cosa aspettarmi, è una serie davvero piena di immaginazione. E poi le attrici sono fantastiche, sia le piccole che le controparti adulte. Ali Wong è stata grandiosa. Si tratta di una storia originale, e non ho mai visto niente del genere. […] Le persone che hanno prodotto questa serie sono già nl futuro. Io h fatto Clerks 3, loro invece hanno realizzato un qualcosa di così intricato da non essersi mai visto.