Joker: Folie à Deux – Il film costerà 150 milioni di dollari

Un articolo pubblicato su Variety riguardo allo stato delle produzioni della DC Films ha rivelato il costo di Joker: Folie à Deux, il lungometraggio sequel che dovrebbe avere un budget di circa 150 milioni di dollari. Il guadagno degli attori protagonisti e dello stesso regista rappresenteranno il costo più elevato del film.

Secondo quanto rivelato da Variety, Joker: Folie à Deux porterà Joaquin Phoenix a guadagnare 20 milioni di dollari, così come il regista Todd Phillips, mentre la co-protagonista Lady Gaga riceverà un salario di 10 milioni di dollari. I 150 milioni di dollari investiti per il progetto saranno più del doppio in confronto a quelli spesi per il primo film, costato 65 milioni.

Il report di Variety ha descritto Joker: Folie à Deux come un film musical che andrà ad avvicinarsi allo stile di A Star is Born, piuttosto che a In the Heights. La curiosità su questo progetto è sempre più crescente, soprattutto considerando il grande successo del primo film su Joker.

Joker ha conquistato il Leone d’Oro a Venezia, oltre a due Golden Globe e due Premi Oscar, ed è stato il secondo cinecomics ad essere stato candidato come miglior film agli Academy Awards nel 2020. Inoltre Joaquin Phoenix ha ricevuto, grazie alla sua performance, anche un Oscar come migliore attore protagonista.