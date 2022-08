Tokyo Game Show 2022: Capcom svela la line-up parziale dell’evento

Capcom ha confermato la propria presenza al Tokyo Game Show 2022, con un doppio evento in streaming in programma per il 15 ed il 16 settembre. Ecco tutti i dettagli.

Capcom ha svelato quella che sarà la sua line-up parziale prevista per il Tokyo Game Show 2022. Tramite il sito ufficiale, la compagnia nipponica ha confermato la sua presenza all’evento, annunciando anche l’arrivo di due appuntamenti in streaming in programma per il 15 ed il 16 settembre.

Il primo evento, fissato il 15 settembre alle ore 16:00 italiane, sarà uno showcase pre-registrato con protagonisti diversi titoli tra cui Exoprimal, Monster Hunter Rise: Sunbreak e Mega Man Battle Network Legacy Collection, con nuovi trailer e informazioni su tantissimi altri titoli in arrivo, mentre quello del 16 settembre si terrà alle ore 17:00 italiane e sarà incentrato solo su Street Fighter 6. Difficile pensare all’annuncio di una data d’uscita, ma sicuramente non mancheranno nuovi sguardi al gameplay, magari con l’annuncio di nuovi lottatori, accompagnato dal consueto trailer dedicato.

Vi ricordiamo che la line-up dei titoli, come accennato in apertura, è solo parziale e senz’altro verrà espansa nel corso delle prossime settimane. Chi parteciperà all’evento fisico avrà inoltre l’opportunità di provare Exoprimal, Street Fighter 6, Monster Hunter Rise: Sunbreak e Mega Man Battle Network Legacy Collection.