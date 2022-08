One Piece Film: Red, poster internazionale ufficiale e tutte le novità

One Piece Film: Red in Giappone è stato un successo straordinario: in attesa dell'arrivo in Italia in autunno, ecco il nuovo poster internazionale.

Il 6 agosto, l’uscita di One Piece Film: Red in Giappone è stata un successo straordinario. Di tutte le uscite del 2022 nel paese, questo è il film che ha incassato di più in assoluto nel primo weekend portando a casa ben 2,254,237,030 yen in totale (circa 16.530.320 €) al botteghino. In soli due giorni, il film è stato visto da 1.579.552 spettatori.

In Italia il film arriverà durante l’autunno e sarà una grande occasione per festeggiare la storia del brand insieme ai fan con una serie di eventi incredibili, ricchi di gadget e sorprese. TOEI Animation Europe, inoltre, insieme con Anime Factory, organizzerà a Lucca Comics & Games 2022 il più grande evento dedicato a One Piece mai visto in Italia.

A One Piece, la serie più longeva di Toei Animation, non resta che raggiungere un nuovo traguardo e conquistare i cuori degli spettatori europei. Toei Animation Europe e i suoi partner hanno organizzato eventi e prime visioni per il film che includono anche meet-and-greet sia per i fan storici che per i nuovi appassionati.

Lo scorso fine settimana ha visto l’uscita ufficiale di One Piece Film: Red in Giappone. Contemporaneamente, il film è stato presentato in Francia con una proiezione dedicata presso Le Grand Rex prima dell’uscita nazionale il 10 agosto. Molte altre proiezioni e attività sono in programma in tutta Europa nei prossimi mesi, inclusi eventi nei negozi, concerti, proiezioni al cinema e tanto altro. Non perderti tutti gli aggiornamenti se vuoi sapere subito se ci saranno eventi vicino a te. È la migliore occasione per celebrare il più grande brand del mondo dell’intrattenimento.

spiega Ryuji Kochi, presidente di Toei Animation Europe.

A luglio 2022, One Piece ha celebrato il 25° anniversario della sua prima apparizione come manga su Shonen Jump nel 1997. Nel 2021, il numero totale di vendite in tutto il mondo ha superato i 500 milioni di copie. Si tratta di un fenomeno globale che non ha mai perso un briciolo di potenza sin da quando il primo episodio è andato in onda in Giappone nel 1999, conquistando fan e celebrità! Con quasi 1.000 episodi trasmessi in 80 paesi, 13 lungometraggi e il Guinness World Record assegnato al creatore di manga Eiichiro Oda per “il maggior numero di copie pubblicate per la stessa serie di fumetti da un unico autore”, One Piece si è affermato nel panorama culturale di un’intera generazione.

Sinossi del film:

Uta, la cantante più amata del mondo, la cui voce è stata definita “ultraterrena”, è famosa anche perché nasconde la sua identità. Per la prima volta in assoluto, Uta ha deciso di svelare il suo volto al mondo durante un concerto dal vivo. Il luogo si riempie di fan di Uta di tutti i tipi: pirati esagitati, la Marina e Pirati di Cappello di paglia guidati da Rufy, tutti decisi a godersi questa performance canora. Mentre la sua voce risuona potente in ogni angolo, gli spettatori e i fan restano a bocca aperta nello scoprire che si tratta davvero della figlia di Shanks.

