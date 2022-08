Nuovi Xiaomi Pad 5 Pro svelati, ecco le novità confermate

Xiaomi Pad 5 Pro è una versione rinnovata della versione 2021 da 11 pollici dell’omonimo tablet, l’ultima versione è dotata di uno schermo più grande, una batteria più potente e più RAM. Xiaomi Pad 5 Pro sfoggia uno schermo più grande rispetto alla versione 2021.

Xiaomi Pad 5 Pro offre un ampio schermo da 12,4 pollici con una risoluzione di 2560×1600 e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, alcuni aspetti di cui la maggior parte dei consumatori non vanno pazzi sono stati sottodimensionati come una frequenza di campionamento di 120 Hz anziché 240 Hz e una profondità del colore a 8 bit anziché a 10 bit.

Xiaomi ha aumentato la capacità della batteria da 8.600mAh a 10.000 mAh e afferma che dovrebbe durare più di due giorni, e supporta la ricarica a 67 W, consentendo alla cella di ricaricarsi da vuota a piena in 68 minuti. Nonostante la batteria più grande, il Pad 5 Pro 2022 è più sottile della versione 2021 (6,66 mm contro 6,9 mm), ed è dotato di una fotocamera principale da 50 MP e un sensore di profondità da 2 MP e un anteriore da 20 MP.

Il tablet è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 870, che si presenta tra Snapdragon 865 e Snapdragon 888, quindi, anche se potrebbe non essere veloce come i migliori tablet in circolazione, dovrebbe comunque essere abbastanza veloce per il consumatore medio, inoltre supporta la tecnologia USB 3.2 Gen 1 e offre una DisplayPort per i collegamenti ai monitor.