Google foto rinomina l’archivio in “nascosto”

L’archivio è ora chiamato “nascosto”, e le foto nascoste continueranno a essere visualizzate negli album e nei risultati di ricerca, ed è sempre possibile trovare la cartella Nascosta nella vista Libreria.

L’apertura di una foto e lo scorrimento verso l’alto per il menu di overflow ora mostra un semplice pulsante “Nascondi” anziché “Sposta nell’archivio”, nel frattempo, la cartella della scheda Libreria passa da “Archivio” a “Nascosto” con una nuova icona “barra attraverso l’occhio”, ma nonostante il cambiamento, non ci sono altre modifiche alla sua funzionalità.

Nel complesso, questa è una semplice ridenominazione di una delle funzioni più utili dell’app Google foto, con la maggior parte degli utenti finali che probabilmente hanno più familiarità vedendo la parola “nascosto” piuttosto che “archivio”, in quanto risulta più di facile comprensione.

