Cult of the Lamb raggiunge i 60.000 giocatori su Steam

Ottimi numeri per Cult of the Lamb, l'action RPG roguelike di Massive Monster, che raggiunge i 60.000 utenti su Steam a soli due giorni dal lancio.

Cult of the Lamb, l’RPG roguelike di Massive Monster, raggiunge i 60.000 giocatori su Steam a soli due giorni dal lancio. Numeri che segnano un importante traguardo per il gioco che si conferma il secondo miglior lancio di sempre per un titolo pubblicato da Devolver Digital.

Cult of the Lamb is now the second highest Steam launch ever for Devolver Digital (after Fall Guys). It's currently the top selling game on the global charts. Huge success for the team at @MassiveMonsters! pic.twitter.com/sEGlAWVhlA — Okami Games (@Okami13_) August 11, 2022

Cult of The Lamb è un action roguelite che trae ispirazione da capolavori come The Binding of Isaac e Animal Crossing per dare vita ad un interessante racconto dai toni dark e sanguinolenti. Nel gioco vestiamo i panni di un piccolo agnello che, scampato ad un sacrificio grazie all’intercessione del potente “The One who waits”, sarà costretto a creare un culto in suo nome per ripagare il debito.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco per avere ulteriori dettagli:

In Cult of the Lamb hai il ruolo di un agnello posseduto. Un minaccioso sconosciuto ti ha salvato dalla distruzione, e ora tu devi ripagare il debito costruendo un culto in suo nome. Crea la tua setta in una terra di falsi profeti e avventurati in regioni misteriose per costruire una comunità di seguaci del bosco, diffondere il tuo Verbo e diventare l’unica vera fede.

CREA IL TUO GREGGE

Raccogli e usa le risorse per costruire nuove strutture, esegui rituali oscuri per placare gli dei e predica per rafforzare la fede del tuo gregge.

DISTRUGGI I MISCREDENTI

Esplora un mondo tentacolare generato in modo casuale, combatti orde di nemici e sconfiggi i leader delle sette rivali per assorbire il loro potere e affermare il dominio della tua setta.

DIFFONDI IL TUO VERBO

Istruisci il tuo gregge e imbarcati in una missione alla scoperta dei segreti di quattro misteriose regioni. Purifica i miscredenti, diffondi l’illuminazione ed esegui rituali mistici nel tuo viaggio per diventare il potente dio agnello.

Cult of the Lamb è disponibile ora per s PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.