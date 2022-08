Ansia del tempo: orologio e calendario come nemici

L’orologio scorre inesorabile e il tempo sembra non bastare mai. Se ci sentiamo in colpa perché ci concediamo qualche minuto libero soffriamo di ansia per il tempo.

Il tempo è un’invenzione umana utile, ma che ci fa diventare schiavi. Quando vogliamo che passi in fretta scorre piano, mentre quando vorremmo godercelo invece vola. Inoltre, quando cerchiamo di fare tantissime cose ma non basta mai, ci vorrebbe un giorno che avesse oltre 24 ore. Poi ti senti in colpa se ti concedi un po’ di relax. Insomma, sono tutti sintomi di ansia per il tempo. Un’ansia in cui sentiamo che il tempo diventa padrone delle nostre vite. Veri e propri disagi interiori ostacolano i rapporti sociali e spengono la fantasia. Un’ansia che penetra in silenzio facendo diventare il tempo nostro nemico. Una sorta di incubo in cui il tempo ci insegue e sembra non bastare mai.

Perché succede l’ansia da tempo? Guardare l’orologio in maniera ossessiva più volte al giorno per poter fare un milione di cose in un solo giorno. Perché il tempo diventa nemico? Tanti sono i fattori, tipo un periodo di grande impegno mal gestito. L’attenzione è sbilanciata per ogni singola attività e la giornata organizzata male. Piccole concessioni di piacere in pochissimo tempo, un tempo elemosinato, troppo rapido e con sensi di colpa. Tutto diventa come un peso psicologico.

Ecco come gestirla. Queste sono alcune strategie utili per affrontare meglio l’ansia per il tempo. Percepire il problema. Osservare e rendersi conto della difficoltà che si ha per organizzarsi. Appuntarsi i tempi nelle cose che facciamo. Tanto tempo per una piccola cosa, poco invece per un’altra importante.

Concessione svaghi sufficienti . Il tempo per se stessi è essenziale, ma preso nel modo giusto. Un modo per goderselo a pieno.

. Il tempo per se stessi è essenziale, ma preso nel modo giusto. Un modo per goderselo a pieno. Rilanciare le priorità . Le azioni hanno approcci e tempi di qualità diversi. Ridai il dovuto peso e tempo ai differenti impegni. Aiutati con un’agenda.

. Le azioni hanno approcci e tempi di qualità diversi. Ridai il dovuto peso e tempo ai differenti impegni. Aiutati con un’agenda. Saper chiedere aiuto. Non siamo indispensabili, saper chiedere una mano a qualcuno è un segnale di indipendenza mentale.

Siamo noi a dover diventare padroni del tempo e non il contrario, solo così riusciremo a sconfiggere in anticipo l’ansia per il tempo. La mente si deve concentrare sul piacere e su meno angoscia. Prendi i tuoi giusti tempi.