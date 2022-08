Steve Martin chiuderà la sua carriera dopo Only Murders in the Building

Steve Martin ha dichiarato che dopo Only Murders in The Buidling chiuderà la sua carriera da attore al cinema ed in televisione.

Sembra che Steve Martin sia pronto a chiudere la sua carriera dopo che concluderà la sua esperienza con Only Murders in the Building. L’attore ne ha parlato al The Hollywood Reporter, dichiarando che dopo il telefilm non andrà a cercare altre parti.

Steve Martin ha dichiarato:

Potrebbe essere una naturale conclusione del percorso. Qualcuno si ammala, o qualcuno si logora. Voglio finire questa cosa facendola con Marty. Quando la serie TV si concluderà non andrò alla ricerca di altro. Non andrò a fare altri film. Non farò dei cameo. Strano, ma sarà così.

Ricordiamo che Steve Martin ha iniziato a lavorare sullo schermo dalla fine degli anni Settanta, partecipando a produzioni come Il Padre della Sposa, Un Biglietto in Due e La Pantera Rosa.

Per quanto riguarda Only Murders in the Building, lo show è stato rinnovato per una terza stagione ed è disponibile su Disney+. Ecco la sinossi:

In seguito alla sconvolgente morte del presidente del consiglio di amministrazione di Arconia, Bunny Folger, Charles (Steve Martin, Il padre della sposa), Oliver (Martin Short, The Morning Show) e Mabel (Selena Gomez, I morti non muoiono) tentano di smascherare il suo assassino. Tuttavia, ne derivano tre (sfortunate) complicazioni: il trio è implicato pubblicamente nell’omicidio di Bunny, si trova al centro di un podcast rivale e inoltre deve affrontare un gruppo di vicini newyorkesi convinti che abbiano commesso l’omicidio.