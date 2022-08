RaiPlay arriva sui decoder SkyQ: si può aprire anche con i comandi vocali

Sky Q continua ad espandere il catalogo di applicazioni disponibili su Sky Q. Dopo Discover+, ora fa il suo debutto anche RaiPlay. Gli utenti potranno accedere al catalogo della televisione di stato utilizzando il loro account, direttamente sui decoder SkyQ e senza costi aggiuntivi.

Chiaramente, i comandi vocali dei decoder Sky Q supportano anche la nuova applicazione. Sarà quindi possibile aprire l’app semplicemente tenendo premuto il pulsante con il microfono del telecomando e, quindi, pronunciando il comando ‘Apri RaiPlay‘.

Sky arricchisce ulteriormente il numero di app accessibili su Sky Q, che si conferma il punto di riferimento per chi vuole trovare, in un unico posto, tutti i contenuti Sky e quelli delle principali app in streaming. Il ricchissimo catalogo di contenuti on demand di Rai sarà facilmente accessibile agli abbonati Sky Q, rafforzando la nostra strategia di aggregazione dei migliori contenuti