Pulcini maschi: in Italia arriva il divieto di abbatterli in massa

Finalmente in Italia dal 2026 sarà vietato per legge l’abbattimento dei pulcini maschi. La Camera dei Deputati ha votato in via definitiva il relativo emendamento.

“Stop strage dei pulcini maschi”: uno slogan che è diventato un disegno di legge. Il 2 agosto 2022 la Camera dei Deputati ha votato definitivamente l’emendamento che divieta l’abbattimento di pulcini maschi. Le campagne di sensibilizzazione hanno dato i loro frutti: dal 2026 il divieto entrerà in vigore in Italia. Finalmente i pulcini maschi non saranno più abbattuti in massa, povere vittime di triturazione per la loro inutilità nell’industria alimentare. Ogni anno sono stati uccisi finora tra i 25 e i 40 milioni di pulcini.

Un voto decisivo per la storia delle leggi sul benessere animale in Italia.

Animal Equity Italia, l’associazione che dal 2020 è responsabile della campagna di sensibilizzazione

Tutto ciò è stato possibile anche grazie a una raccolta di 100mila firme. È intervenuta l’Onorevole Francesca Galizia. Gli allevamenti, grazie alle nuove tecnologie hanno diversi strumenti per evitare il problema dell’abbattimento dei pulcini maschi. Un esempio, il monitoraggio del sesso in-ovo (prima della schiusa).

Un metodo per la selezione di uova inadatte prima della nascita dei pulcini. Le tecnologie in-ovo risparmieranno la vita a 5 milioni di pulcini ogni anno a partire dal 2022. Tuttavia, serviranno tempi lunghi per l’adeguamento delle aziende a tale tecnologia, visto che non è ancora a disposizione di tutti.