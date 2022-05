Microsoft Surface Duo 3 in sviluppo con nuove tecnologie?

Come hanno avuto modo di riportare le pagine di It Home, e come è stato ripreso anche da GizChina, sembra che il lancio di un nuovo Surface Duo 3 da parte di Microsoft non sia poi così lontano. Siamo parlando nello specifico di una serie di dispositivi che ricordano senza ombra di dubbio i pieghevoli per quel che riguarda il segmento Android del mercato, i quali risultano ormai particolarmente diffusi fra moltissimi utenti, anche grazie al maggior del settore di compagnie come Samsung che hanno avuto modo di garantirsi una posizione di rilievo.

Questa volta però il dispositivo di Microsoft non vorrebbe compiere alcuni degli errori dei due precedenti arrivati, con il primo che si è presentato in netto ritardo rispetto a quanto sperato, non riuscendo a rispettare le aspettative di molti utenti, e con il secondo che non ha comunque colpito nel segno come la compagnia avrebbe voluto.

Sembra però che finalmente sia arrivato il momento di cambiare strada. Abbiamo nello specifico a che fare con un nuovo brevetto della compagnia di Redmond, il quale avrebbe anticipato il dispositivo in questione, che ora sembra ormai pronto a presentarsi come molto più simile ai nuovi smartphone pieghevoli rispetto che ai modelli precedenti.

Stando a quanto anticipato, il telefono Android dovrebbe comunque offrire un totale di due schermi, con un nuovo per un meccanismo di piegatura che avrebbe l’obiettivo di aumentare la resistenza a lungo termine del prodotto. Ciò non comporterebbe comunque dei sacrifici per quel che concerne la leggerezza e lo spessore particolarmente ridotto, lasciando anche che i display possano presentarsi senza intoppi, fungendo verosimilmente come visto fino a oggi sia come singoli sia come un unico collegato, seppur sia ancora bene aspettare novità ufficiali da Microsoft stessa al fine di saperne di più.