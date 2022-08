Men: nuova clip dal film di Alex Garland

La nuova pellicola della A24 diretta da Alex Garland (alla sua terza regia dopo Ex-Machina e Annihilation) si intitola Men: un horror febbrile e mutevole che arriverà nelle sale italiane il 24 agosto. Arriva oggi online una nuova clip ufficiale per l’Italia, rilasciata dal distributore italiano, Vértice 360 Italia.

Questa la sinossi della pellicola:

Harper (Jessie Buckley) è una giovane donna sconvolta da una terribile tragedia. Per cercare un po’ di pace Harper si rifugia nella splendida e verdeggiante campagna inglese ma qualcuno (o qualcosa) nei boschi circostanti sembra perseguitarla.

Quello che inizia come un’inquietudine latente si trasformerà presto in un incubo in piena regola, abitato dai suoi ricordi e dalle sue paure più oscure. Geoffrey, interpretato da Rory Kinnear, incarna tutti i demoni di Harper.

Leggi anche: