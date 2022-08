Marvel Studios’ Legends: Hulk, il trailer dello special su Disney+

Nuovo episodio della serie antologica di documentari di recap realizzati da Disney+ per fare il punto sugli eroi che stanno per tornare sul piccolo o grande schermo: ecco infatti Marvel Studios’ Legends: Hulk, appena approdato sulla piattaforma streaming in occasione dell’avvento di She-Hulk: Attorney at Law, la serie che sarà disponibile dal 18 agosto e in cui Bruce Banner / Hulk ha un ruolo ricorrente.

Questa la sinossi della puntata dello special, il ventunesimo della serie:

Legends ripercorre l’epica evoluzione di Bruce Banner, da uomo a mostro, sino a eroe leggendario.

