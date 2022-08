iPhone 14: i fornitori sarebbero preoccupati per l’aumento della produzione

I fornitori che si stanno occupando della produzione dei pezzi per gli iPhone 14, come riportano le pagine di DigiTimes, si trovano al momento in un momento d’incertezza in merito a quello che sarà il futuro della prossima serie flagship della compagnia.

A quanto pare il tutto verrà svelato di consueto prima della fine dell’anno, con la domanda che sarebbe incerta per quel che riguarda il periodo che fa fino al primo quarto del 2023, con Apple che a quanto pare avrà modo di aumentare la produzione di massa nel corso del prossimo mese.

La compagnia, come di recente riportato, dovrebbe aver informato i fornitori di incrementare i pezzi del 5% fino a 95 milioni, e non sappiamo al momento da cosa derivino i dubbi di questi ultimi, anche se come anticipato dal noto insider Ming-Chi Kuo, potremmo trovarci davanti a un incremento dei prezzi.

Sembra che in ogni caso assieme a dei prezzi maggiori dovremmo avere a che fare con dei miglioramenti, assieme al nuovo design formato da fotocamere + foro a pillola per i modelli Pro, con una 48 MP principale che dovrebbe accompagnare i nuovi gioiellini del colosso di Cupertino, seppur al momento nulla di quanto anticipato risulti ovviamente certo, in vista del nuovo evento che dovrebbe presentarsi il prossimo mese.