The Quarry, patch 1.05 disponibile: tutti i dettagli dell’aggiornamento

The Quarry si aggiorna con l'arrivo della patch 1.05 che introduce il timer minimo per aumentare la difficoltà dei QTE e altre novità. Ecco tutti i dettagli.

10—Ago—2022 / 11:23 AM

The Quarry si aggiorna con l’arrivo della patch 1.05 che introduce diversi miglioramenti, tra cui un nuovo livello di difficoltà per i Quick Time Event e nuove impostazioni per la lingua dei sottotitoli. Il nuovo aggiornamento infatti consente di impostare un timer minimo per aumentare il livello di difficoltà dei QTE.

Con questa nuova opzione, ogni QTE richiederà riflessi fulminei e ogni secondo farà la differenza. Anche un solo momento di esitazione potrebbe portare una morte orribile. L’impostazione “timer minimo”, inoltre, è disponibile solo in giocatore singolo e può essere attivata dalle Impostazioni nel menu principale, selezionando “Accessibilità” e impostando la velocità QTE sul valore minimo.

La patch introduce infine anche la possibilità di giocare usando il doppiaggio in lingua originale con sottotitoli in un’altra lingua. Questa nuova opzione può essere attivata selezionando l’opzione “Abilita dialoghi in inglese” alla voce “Audio” nelle Impostazioni, raggiungibile dal menu principale.

Nella nostra recensione di The Quarry abbiamo descritto il gioco come “Un’avventura horror ben strutturata e interessante, con un buon grado di rigiocabilità. Un gioco perfetto se volete affondare la testa in un horror di serie b ma con un gameplay divertente.”

The Quarry è disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC.

