Splatoon 3: tutti i dettagli dal Nintendo Direct dedicato

In occasione del Nintendo Direct di oggi, Splatoon 3 è tornato a mostrarsi in una lunga presentazione che ha svelato tantissimi nuovi dettagli sull’attesa esclusiva Nintendo Switch. Esattamente, come nel precedente capitolo, potremo utilizzare l’inchiostro per raggiungere posizioni elevate, nasconderci e abbattere i nemici, ma in questo nuovo capitolo potremo anche far uso di nuove tecniche acrobatiche che andranno ad ampliare le nostre possibilità sul piano strategico.

Per quanto riguarda gli scenari, in Splatoon 3 saranno disponibili ben 12 mappe al lancio, che includono molti degli scenari di Coloropoli, tra cui il Museo Cefalò, il Ponte Sgombro, Villanguilla e tanti altri ancora ed altri totalmente inediti. A tal proposito, Nintendo ha anche annunciato che ci sono tantissimi altri scenari che non sono ancora stati annunciati e che verranno aggiunti in seguito tramite aggiornamenti gratuiti.

Passando invece alle armi, in Splatoon 3 ritroveremo tutte le versioni base delle armi presenti in Splatoon 2, più tantissime nuove armi tra cui la Tergilama, una spada che genera dei fendenti letali, insieme tantissime altre armi speciali, come il Sonar Esplosivo, che scatena onde sonore e contrassegna la posizione di un nemico infliggendo danni, o il Motosqualo, che permette di effettuare una carica verso gli avversari.

Le armi potranno essere acquistate presso l’apposito negozio, l’Antica Armeria di Armand. Per acquistare le armi, al posto della valuta di gioco, sarà necessario usare le licenze di Armand, che si ottengono salendo di livello e usando con regolarità la stessa tipologia di arma.

Tornano anche tutti i negozi di abbigliamento, che permettono di acquistare diversi capi tra cui cappelli, scarpe e magliette, ognuno con diverse abilità assegnate che potranno essere sfruttate durante i match. Le abilità potranno inoltre essere anche scambiate parlando con Echino nella piazza della città.

Nintendo, inoltre, ha annunciato anche la presenza di una Modalità Storia, ideale per chi ha intenzione di prendere dimestichezza con le meccaniche di gioco e con le possibilità offerte dalle varie armi. Nei panni di numero 3, ultimo arrivato nella Nuova Divisione Branchia, dovremo affrontare l’esercito octoriano. Insieme al nostro amico Salmonello dovremo esplorare diversi scenari, ciascuno pieno zeppo di pericoli e tranelli.

Confermato infine il ritorno degli SplatFest. Il primo si terrà il 27 agosto, dalle ore 10:00 alle ore 22:00 italiane e vedrà tre team protagonisti tra cui scegliere, ovvero Sasso, Forbice e Carta. In futuro, ha confermato Nintendo, arriverà anche un corposo DLC a pagamento.

Vi ricordiamo che Splatoon 3 sarà disponibile a partire dal 9 settembre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.