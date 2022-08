OPPO Band 2 annunciato: ecco i dettagli

Oggi OPPO ha tenuto un evento di lancio in Cina dove ha lanciato OPPO Band 2 insieme a una serie di nuovi prodotti come la serie Watch 3, una smart TV K9x e altro.

Il nuovo cinturino fitness è dotato di alcune caratteristiche impressionanti come un display AMOLED da 1,57 pollici, fino a 14 giorni di durata della batteria e oltre 100 modalità sportive. OPPO Band 2 è disponibile in varianti: NFC e non NFC. Le caratteristiche sono le stesse su entrambi. Il nuovo OPPO Band 2 è dotato di un ampio display AMOLED da 1,57 pollici che è alla pari di alcuni smartwatch per dimensioni, Il display ha una luminosità massima di 500 nits. Dal punto di vista del design, la smart band sembra piuttosto premium, ha una struttura a scoiattolo senza pulsanti su entrambi i lati. Misura 45,3 x 29,1 x 10,6 mm e pesa solo 33 g.

Il cinturino supporta fino a 200 quadranti inclusi i quadranti multifunzione personalizzati, inoltre viene fornito con un quadrante di usura AI 2.0 integrato che consentirà agli utenti di abbinare il viso della band ai loro abiti. Inoltre, OPPO Band 2 supporta più di 100 modalità sportive tra cui Corsa, Allenamento, Nuoto e altro. Alla band è stata aggiunta anche la richiestissima modalità e-sport.

OPPO Band 2 è alimentato da un processore Apollo 3.5 abbinato a 8 MB di PSRRAM e 128 MB di memoria Nand, la fascia fitness è dotata di una batteria integrata da 200 mAh che può durare fino a 14 giorni e il cinturino supporta la ricarica rapida magnetica. Inoltre, la nuova fascia OPPO è dotata di monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, monitoraggio del sonno e altro ancora e si dice anche che il cinturino sia impermeabile 5ATM.

Come accennato, l’OPPO Band 2 ha anche una variante NFC che supporta i pagamenti offline su piattaforme dual Alipay e WeChat e può essere utilizzata senza telefono cellulare, e per quanto riguarda l’uscita e la disponibilità, OPPO Band 2 è disponibile per il preordine in Cina. La versione Standard di OPPO Band 2 ha un prezzo di 249 Yuan, mentre la versione NFC ha un prezzo di 279 Yuan, sarà in vendita in Cina il 19 agosto.