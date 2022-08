Offerte Amazon: Far Cry 6 Limited Edition al minimo storico

La versione Limited Edition di Far Cry 6 per PS4, PS5 ed Xbox è ora disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre.

10—Ago—2022 / 11:05 AM

Le offerte di Amazon vi permettono oggi di acquistare Far Cry 6 Limited Edition al prezzo minimo storico. Il gioco è disponibile sulla piattaforma al prezzo di 24,99 euro nelle versioni per PS4, PS5 e Xbox.

Far Cry 6 è l’ultimo capitolo della celebre serie Ubisoft. Il gioco ci mette nei panni di Dani Rojas, un ex guerrigliero determinato a guidare la rivoluzione nell’isola caraibica di Yara. La Limited Edition, disponibile in sconto, comprende l’aggiunta del pacchetto spedizione nella giungla che include la “divisa spedizione nella giungla”, l’arma “SBS” e il ciondolo arma “Bussola” ed un bonus che prevede l’accesso al pacchetto Libertad che include la “divisa Libertad” e “Discos Locos”, un’arma che lancia CD.

Qui di seguito trovate i link che vi riporta a tutte le versioni del gioco disponibili in sconto. Vi ricordiamo inoltre che le spedizioni sono sempre gratuite se siete abbonati ad Amazon Prime. Se non avete l’abbonamento attivo è sempre possibile attivare la prova gratuita di 30 giorni.

