Harley Quinn 4: la quarta stagione ci sarà, ecco i titoli degli episodi

Harley Quinn 4, la quarta stagione della serie animata DC Comics è in produzione. Pubblicati i titoli degli episodi.

Nonostante i cambiamenti che la Warner Bros. Discovery sta operando sui progetti della DC Films, tra le produzioni che probabilmente si salveranno dal cataclisma c’è Harley Quinn 4, la quarta stagione della serie animata, che sarebbe già stata salvata presso l’Entertainment Identifier Registry, il database globale utilizzato dalle compagnie di produzione.

La registrazione sul database non è una garanzia sul fatto che Harley Quinn 4 possa effettivamente entrare in produzione, ma la pubblicazione dei titoli della nuova stagione fa comprendere come lo stato del progetto sia piuttosto avanzato.

Ecco i titoli dei nuovi episodi, che saranno in totale dieci:

“Gotham’s Hottest Hotties,” “B.I.T.C.H.,” “Icons Only,” “Business Conference Without Chlamydia,” “Getting Ice Dick, Don’t Wait Up,” “Metamorphosis,” “Most Culturally Impactful Film Franchise,” “Il Buffone,” “Potato Based Cloning Incident,” “Killer’s Block”.

Intanto il 28 luglio ha fatto il suo esordio su HBO Max la terza stagione di Harley Quinn. Questa è la descrizione:

Caos e follia proseguono nella terza stagione di questa divertentissima serie TV. Harley Quinn e Poison Ivy ritornano a Gotham come la nuova coppia di potenti villain DC. Assieme alla loro squadra composta da King Shark (Ron Funches), Clayface (Alan Tudyk), Frank the Plant (JB Smoove), le Harlivy puntano a diventare le migliori versioni di sé stesse, mentre Ivy persegue la sua idea di trasformare Gotham in una sorta di Paradiso Terrestre.