Gotham Knights: in arrivo un nuovo trailer dedicato a Cappuccio Rosso?

Un nuovo trailer di Gotham Knights dedicato a Cappuccio Rosso sarà pubblicato questo pomeriggio. O almeno questo è ciò che suggerisce l’ultimo tweet di Warner Bros. che promette che a partire dalle 15:00 di oggi “Vedremo Rosso”.

Ovviamente, stando alle parole di Waner Bros., l’ipotesi più probabile è che oggi avremo modo di vedere un nuovo trailer di Cappuccio Rosso. Del resto, nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere video interamente dedicati agli altri personaggi giocabili del gioco, ovvero Nightwing, Robin e Batgirl, e quindi non è da escludere che Warner Bros. abbia ancora tanto da dire su Cappuccio Rosso, nonostante il personaggio si sia già mostrato in azione.

Annunciato in occasione del DC Fandome 2020, Gotham Knights ci permetterà di prendere il controllo di quattro eroi, Robin, Nightwing, Batgirl e Redhood. Potremo giocare sia in single player che in cooperativa a due giocatori e affrontare le missioni contro la Corte dei Gufi.

Ricordiamo che in origine, Gotham Knights era stato annunciato anche per le piattaforme old-gen. Tuttavia qualche settimana fa, in concomitanza con la pubblicazione di un video di gameplay incentrato su Knightwing e Cappuccio Rosso WB Games ha svelato che il gioco non arriverà più su PS4 e Xbox One.

Gotham Knights sarà dunque disponibile a partire dal 25 ottobre 2022 per PS5, Xbox Series X|S e PC.

Leggi anche: