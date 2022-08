Sonic 3: il film uscirà al cinema a dicembre 2024

Online è stata comunicata la data di distribuzione di Sonic 3, il nuovo lungometraggio con protagonista il popolare personaggio dei videogiochi che che uscirà nelle sale cinematografiche il 20 dicembre 2024. Si tratta della stessa data prevista per l’uscita del terzo capitolo di Avatar.

L’annuncio è arrivato attraverso la pagina ufficiale Twitter di Sonic. Ricordiamo che il secondo lungometraggio della saga è stato distribuito nelle sale cinematografiche lo scorso aprile. Questo è il tweet dedicato all’annuncio della data di Sonic 3.

Time to get back in that hedgehog costume! 🦔 #SonicMovie3 https://t.co/jKxWSQ5RnI — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) August 9, 2022

Oggi, 9 agosto, è anche la data di commercializzazione dell’edizione Home Video di Sonic 2 – Il Film. Nel lungometraggio, dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic (Ben Schwartz) non vede l’ora di dimostrare che ha tutto ciò che serve per essere un vero eroe. La nuova sfida non si fa attendere: il Dr. Robotnik (Jim Carrey) è tornato con un nuovo alleato, Knuckles (Idris Elba), che lo aiuterà nella ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere la civiltà. Con il suo nuovo compagno d’avventura Tails (Colleen O’Shaughnessey), Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.

