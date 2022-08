Snapchat: nuove funzionalità per la famiglia

Mentre il nuovo strumento in-app fornirà ai genitori informazioni sui loro figli, i contenuti delle loro conversazioni rimarranno segreti. È una funzionalità progettata specificamente da Snap per Snapchat e riflette il modo in cui i genitori interagiscono con i loro figli nella vita reale, dove i genitori di solito sanno con chi sono amici i loro figli e quando sono in giro, ma non origliano le loro conversazioni private.

Una funzionalità che non è ancora disponibile ma verrà aggiunta in un futuro aggiornamento, è una nuova opzione che consentirà ai genitori di visualizzare tutti i nuovi amici che i loro figli hanno aggiunto in Snapchat. Inoltre, il Family Center consentirà ai genitori di segnalare qualsiasi account che potrebbe essere rilevante direttamente ai team Trust and Safety di Snap,

Inoltre risorse aggiuntive saranno disponibili per genitori e adolescenti che utilizzeranno Family Center, che li aiuterà ad avere conversazioni aperte sulla sicurezza online.

Ultimo ma non meno importante, Snap ha annunciato che questo autunno verranno aggiunte altre funzionalità al Family Center, inclusi nuovi controlli sui contenuti per i genitori e la possibilità per gli adolescenti di avvisare i propri genitori quando segnalano un account o un contenuto tramite Snapchat. Questi strumenti avranno l’enorme potenziale di rendere più sicure le vite online dei minorenni, che sono sempre e costantemente a rischio quando si naviga sui social.