Samsung Galaxy Watch 5: leak confermerebbe il vetro in zaffiro per i modelli non-pro

Secondo l’ultimo leak del Galaxy Watch 5, l’intera gamma dovrebbe adottare il vetro zaffiro per il display. Roland Quandt di WinFuture ha pubblicato una serie di immagini promozionali dall’aspetto ufficiale che mostrano il Galaxy Watch 5 da tutte le angolazioni, e queste immagini mostrano i modelli base standard, non il modello “Pro” che ha un design più spesso e leggermente diverso.

Dai leak precedenti, il Galaxy Watch 5 nel suo modello base doveva essere sostanzialmente lo stesso del suo predecessore dal punto di vista hardware, con lo stesso processore, dimensioni e solo un leggero aumento della capacità della batteria, ma con quest’ultimo leak, è ormai chiaro che Samsung potrebbe davvero inserire il vetro zaffiro sul Galaxy Watch 5.

A ogni modo, il vetro zaffiro non è in realtà vetro, ma piuttosto una specie di ceramica trasparente proprio come il vetro tradizionale, la differenza, tuttavia, è che lo zaffiro è molto più resistente ai graffi e ad altri danni. L’Apple Watch ha utilizzato lo zaffiro per i suoi modelli in acciaio inossidabile e titanio, ma utilizza ancora il vetro “IonX”, che è simile al Gorilla Glass, sui suoi modelli più economici.

Samsung offrirà sicuramente un prodotto di grande valore in tal senso, sperando non si scopra che il Galaxy Watch 5 di base sia solo leggermente più costoso rispetto ai modelli dell’anno scorso. Stando a quello che sappiamo, Samsung presenterà ufficialmente la serie Galaxy Watch 5 domani insieme ai suoi nuovi pieghevoli e auricolari. La società offre ora prenotazioni sul suo sito Web che offrono fino a 200$ in crediti aggiuntivi quando si ritirano questi nuovi dispositivi.