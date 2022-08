Offerte eBay: pre-order di FIFA 23 disponibile in super sconto

La piattaforma di eBay permette di mettere mano su FIFA 23 fruendo di un ottimo sconto che viene proposto per tutti gli utenti PS5.

Le offerte di eBay permettono di procedere con il pre-order a prezzo che risulta a dir poco scontato di FIFA 23 nella sua versione next-gen, almeno per quel che concerne l’edizione del noto gioco calcistico dedicata ai possessori di PS5.

Al fine di poter mettere mano sul titolo in questione non vi resta che recarvi al link che trovate qui di seguito, il quale vi riporterà alla pagina di eBay dove è presente l’ottimo sconto che può essere sfruttato al fine di mettere mano sul noto titolo risparmiando molto rispetto al classico prezzo di listino.

Si parla nello specifico di un totale di solamente 59,80€ necessari per poter mettere mano sull’edizione fisica di FIFA 23 per PS5, e va sottolineato anche che la spedizione risulterà gratuita per tutti gli utenti che vorranno procedere con l’acquisto. Resta la possibilità di fruire del reso entro un totale di 30 giorni a carico degli acquirenti.

FIFA 23, con la sua tecnologia Hypermotion 2.0, prima dell’arrivo della nuova serie di gioco di EA che non sarà sotto il nome di FIFA, punterà a spingere al massimo il brand sia su console di vecchia generazione che di nuova.

