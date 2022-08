Olivia Newton-John – Le toccanti parole di John Travolta: “Sono diventato tuo dal primo momento in cui ti ho vista”

Dopo la scomparsa di Olivia Newton-John non potevano mancare le parole di John Travolta, che è stato co-protagonista di Grease, il film musical che ha reso delle icone i personaggi di Sandy e Danny Zuko. Ricordiamo che l’attrice è scomparsa a 73 anni a causa di un tumore al seno.

Ecco le parole di John Travolta su Olivia Newton-John:

Mia cara Olivia, tu hai reso migliori le nostre vite. E l’impatto che hai avuto su tutti noi è stato incredibile. Ti voglio tanto bene. Ci vedremo lungo la strada e ritorneremo a stare insieme. Sono diventato tuo dal primo momento in cui ti ho vista, e lo sarò per sempre! Il tuo Danny, il tuo John!

Ricordiamo che il film musical Grease è uscito nei cinema nel 1978, diretto da Randal Kleiser. Divenne subito un fenomeno culturale capace di ottenere 366 milioni di dollari. Il singolo Hopelessly Devoted to You fu candidato agli Oscar, e la colonna sonora del film divenne il secondo album più venduto negli Stati Uniti nel 1978.

Queste sono, invece, le parole del marito di Olivia Newton-John sulla cantante e attrice scomparsa:

Olivia se n’è andata questa mattina, mentre riposava nel suo ranch in California. Se n’è andata circondata da amici e parenti. Chiediamo il rispetto della privacy in questo momento di dolore. Olivia è stata un simbolo di forza e coraggio, per come ha gestito la sua battaglia contro il cancro. Il suo esempio di salute, e ciò che ha fatto con le piante curative, verrà ancora portato avanti grazie alla sua fondazione.